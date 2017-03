Esce domani, 2 dicemebre, il nuovo album in studio del cantautore di Latina, "Il mestiere della vita": si tratta del primo album di inediti in cinque anni di Tiziano Ferro, dopo "L'amore è una cosa semplice" del 2011, mentef nel 2014 era uscita la raccolta "TZN - The best of Tiziano Ferro", con alcuni inediti. Rockol l'ha ascoltato in anteprima.

Tiziano Ferro si è trasferito in California, in quella Los Angeles ritratta in copertina. Il luogo ha contribuito a produrre un disco tratti solare e pop, a tratti più intimista e spigoloso. Chi ama Tiziano ritroverà il suo mondo interiore, a tratti giocoso, più spesso tormentato. E' un disco bipolare...

