In un mondo di pop star che danno al pubblico quel che il pubblico vuole, il nuovo triplo album dal vivo di Kate Bush "Before the dawn" dimostra che i veri artisti, persino quelli che fanno canzoni, hanno bisogno di sfidare se stessi per creare qualcosa di significativo. Se solo la cantante si decidesse a pubblicare anche la versione in DVD...

“Oh my goodness”, esclama Kate Bush alla fine del secondo atto. Gli spettatori l’acclamano, lei ringrazia e sembra sinceramente sorpresa dal calore del pubblico. Ha tutta l’aria d’essere un momento liberatorio. Prima di quell’applauso ci sono trentacinque anni in cui l’artista inglese non ha fatto alcun tour, ha centellinato le apparizioni pubbliche, ha pubblicato pochi album, s’è chiamata fuori dai meccanismi dell’industria discografica. E ora, eccola sul palco dell’Eventim Apollo di Londra a due terzi di uno spettacolo lungo e difficile, un sogno ad occhi aperti, un viaggio in una realtà parallela.

