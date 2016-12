Nel 2010 Rumer si impose all'attenzione del pubblico e della critica con il suo album di debutto "Seasons Of My Soul" che vendette oltre 500 mila copie nel Regno Unito. Ora la cantante inglese - che la rivista musicale "Q" aveva definito l'erede naturale di Dusty Springfield e Karen Carpenter - pubblica il suo quarto album intitolato "This Girl’s In Love: A Bacharach And David Songbook".

Il disco contiene 12 grandi classici scritti da Burt Bacharach e Hal David come "The Look of Love" che nel 1967 comparve nella colonna sonora del film Casino Royale, "(They Long To Be) Close To You" portata al successo dai Carpenters, "Walk On By" che nel 1964 fece conoscere al mondo la voce di Dionne Warwick o la celebre "This Girl's In Love With You".

L'album è stato registrato nei leggendari Capitol Studios di Los Angeles con la presenza come ospite speciale al pianoforte dello stesso Bacharach, che a 88 anni non ha perso il suo tocco magico e duetta con Rumer sulle note di "This Girl's In Love With You".

Al disco ha partecipato il produttore Rob Shirakbari, in passato arrangiatore per Burt Bacharach e Dionne Warwick e che aveva già lavorato con Rumer in occasione del precedente album 'Into Colour' del 2014. Infine non passa inosservata la presenza di Al Schmitt, leggendario ingegnere del suono vincitore di 23 Grammy Awards, che ha legato il suo nome a personaggi come Frank Sinatra, Neil Young, Toto, Steely Dan, Jackson Browne, Henry Mancini e Quincy Jones.

Curioso invece che l'album "This Girl’s In Love" che dal 25 novembre è nei negozi di tutto il mondo, sia stato pubblicato in anteprima di più di un mese per il solo mercato olandese (dove è disponibiloe dal 21 ottobre).

Non è la prima volta che la cantante inglese affronta il repertorio di Bacharach. Lo aveva già fatto nel 2010 con il singolo "Rumer ?– Sings Bacharach At Christmas" e nel 2014 incidendo un sua versione di "Arthur's Theme (The Best That You Can Do)" di Cristopher Cross.

"Quando un'Artista ti rende omaggio con un album di canzoni tue, lo prendi come un complimento. Poi però scopri che il disco è davvero bello - ha dichiarato Bacharach - Rumer ha una voce d'oro e canta in modo chiaro e pulito. Ci sono alcune canzoni che avevo quasi dimenticato e alle quali lei ha dato una nuova vita".

Tracklist

1. The Look Of Love

2. Balance Of Nature

3. One Less Bell To Answer

4. Are You There (With Another Girl)

5. (They Long To Be) Close To You

6. You'll Never Get To Heaven (If You Break My Heart)

7. Land Of Make Believe

8. A House Is Not A Home

9. Walk On By

10. The Last One To Be Loved

11. This Girl's In Love With You

12. What The World Needs Now Is Love

[di Maurilio Giordana, titolare del blog My Way]