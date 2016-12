Come annunciato - e anticipato con la distruzione di un rarissimo acetato dei Sex Pistols - Joe Corré (figlio di Malcom McLaren e della designer Vivienne Westwood) ha davvero dato alle fiamme parte della sua collezione di memorabilia legati all'epopea del punk inglese.

Gli oggetti sono stati bruciati su una chiatta galleggiante, sul Tamigi, nel pomeriggio del 26 novembre: capi di vestiario (la maggior parte provenienti dal catalogo vintage della boutique Sex), poster, gadget e altri memorabilia per un valore di circa cinque milioni di sterline sono letteralmente andati in fumo. Sulla chiatta sono stati anche posti alcuni cartonati con le effigi di vari politici britannici, che sono stati quindi bruciati con tutto il resto, aggiungendo un tocco di provocazione politica in più.

Corré è stato accusato di avere utilizzato delle riproduzioni per il rogo, ma lui ha negato tutto, annunciando anche un documentario in lavorazione a proposito del gesto di protesta compiuto proprio in occasione delle celebrazioni dei 40 anni del punk. Ha spiegato:

Lo faccio per cercare di far capire alle persone la differenza fra prezzo e valore. E' per mostrare l'ipocrisia delle istituzioni che ora fanno soldi con la versione tarocca del punk. Quanto passerà prima che facciano una tazza per il giubileo della regina con una spilla da balia nel naso, da vendere nel negozio di souvenir del palazzo reale? Avverrà presto, non credete? In 40 anni da nemico pubblico numero uno il punk è diventato un'attrazione turistica da usare. Fate pure, ma gente come me ha qualcosa da dire a questo proposito.

[foto via dailymail.co.uk]