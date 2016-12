In mancanza di annunci ufficiali - che, peraltro, secondo fonti ufficiose sarebbero piuttosto vicini - a proposito di una branca europea del tour "Not In This Lifetime… Tour", i fan cercano appigli per avere una conferma di quanto è nell'aria.

L'ultimo indizio a proposito di un'eventuale arrivo dei Guns in Europa è costituito da un recentissimo spot televisivo statunitesne, in cui la band promette di avere in serbo altro per il 2017. Ovviamente è un messaggio sibillino che non lascia trapelare nulla, ma considerando che Axl, Slash e Duff hanno già battuto Nord e Sud America, l'Europa sarebbe il logico proseguimento del loro itinerario.

Ecco il video: