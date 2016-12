Si intitolerà GOODFest, un festival "primo nel suo genere" che si terrà in cinque diverse città statunitensi, cominciando dal 29 novembre a New York e proseguendo a New Orleans il 9 dicembre e a Seattle il 12 dicembre, per concludersi a San Francisco e a Los Angeles in date non ancora specificate.

Il comunicato di Google recita:

"GOODFest è una celebrazione del progresso, della positività e del potere che ha la gente di spingere in avanti il mondo. In ciqnue spettacoli dal vivo trasmessi in diretta in streaming metteremo insieme musica, community e tecnologia per raccogliere fondi e mettere in comunicazione le persone in nome di ciò che è buono".

Non è ancora noto a cosa serviranno i fondi raccolti; si sa però che i Glass Animals saranno gli headliner di New York, i Gogol Bordello gli headliner di New Orleans e i D.R.A.M. gli headliners di Seattle, e che alla data di New Orleans prenderà parte anche NIck Zinner degli Yeah Yeah Yeahs.

Qui il trailer del festival: