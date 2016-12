Anche quest'anno noi di Rockol vi raccontiamo le nostre buone intenzioni e i nostri desideri per quanto riguarda i regali di Natale.

Twenty One Pilots, “Blurryface live”: il concerto registrato su questo set di 3 vinili è quello tenutosi in California, nello specifico al Fox Theater di Oakland. Tanto per rendere il tutto più accattivante, sono persino state impresse, sui dischi e sulle loro confezioni, foto scattate durante il suddetto live.

Dato che l’amica in questione è stata particolarmente paziente, questa volta mi rovino: le concedo il bundle che contiene una maglietta in edizione limitata. Non sono un’amica meravigliosa?



Per Natale vorrei che mi regalassero…



I biglietti per l’I-Days Festival: quest’anno il festival di Monza ha annunciato nomi molto più che interessanti per un’appassionata di punk e rock! Il 17 giugno si preannuncia davvero imperdibile. Dopo 5 anni i Blink-182 torneranno finalmente in Italia per partecipare al Festival e, subito dopo di loro, si esibiranno i Linkin Park, la mia più grande fissazione adolescenziale. Potrei mai chiedere di meglio? No, non credo…

(Barbara Nido)