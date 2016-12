Una lista dei vinili che hanno maggiore valore economico? Esiste e l’ha compilata l’esperto Phil Barton per il sito LoveAntiques.com e riportata dal Daily Records



In cima a questa particolare classifica c’è una copia del “White Album” dei Beatles con una rara copia dell'album di proprietà del batterista dei Fab Four Ringo Starr in vendita all'asta lo scorso scorso per la non indifferente cifra di 790.000 dollari. Un acetato del singolo del 1963 dei Beatles “Love me do” vale 80.500 sterline, mentre alcune versioni del loro album d’esordio “Please please me” sono valutate fino a 7500 sterline.



Nella lista si trova anche l’album “Music for supermarkets” di Jean-Michel Jarre uscito nel 1983, che ha un prezzo tra le 10.000 e le 30.000 sterline. Jarre fece una sola copia di quel disco, poi distrusse la matrice. Una copia dell’album di debutto dei Led Zeppelin del 1969 con il nome della band stampato in turchese può valere fino a 3000 sterline.



Will Thomas di LoveAntiques.com dichiara: "Il vinile ora è sulla cresta dell’onda e ha un alto valore collezionistico, quindi non mi sorprende che alcuni pezzi abbiano dei valori davvero elevati. Chiaramente i dischi che vagono di più sono quelli che sono stati di proprietà di una celebrità oppure che sono stati stampati in numero limitato. Come molte altre cose, più l'articolo è raro più è prezioso." Questa la lista (il valore è espresso in sterline):



‘White Album’ by The Beatles originally owned by Ringo Starr - £730,876

“That’ll Be The Day/In Spite Of All The Danger” by The Quarrymen - £100,000.

"Love Me Do" by The Beatles - £80,500.

“Music For Supermarkets” by Jean Michel Jarre - £10,000 - £30,000.

“Do I Love You (Indeed I Do) by Frank Wilson - £25,000.

“God Save The Queen” by Sex Pistols - £12,000.

“Would You Believe” by Billy Nicholls - £10,000.

“Please Please Me” by The Beatles - £7,500.

“Kind Hearted Woman Blues” by Robert Johnson - £7,000.

“Bohemian Rhapsody/I’m In Love With My Car” by Queen - £5,000.

“Pride” by U2 - £5,000.

“Midsummer Night’s Scene/Sara Crazy Child” by John’s Children - £4,000.

“Latch On/Only A Daydream” by Ron Hargrave - £3,000.

Led Zeppelin’s 1969 first album - £3,000.

“Love Me Do/PS I Love You” by The Beatles - £3,000

“Space Oddity/Wild Eyed Boy From Freecloud” by David Bowie - £3,000.

“Tinkerbells Fairydust LP” by Tinkerbells Fairydust - £3,000.

“Erotica” by Madonna - £2,000.

“Love is Strange” by Wings - £1,500-£2,000.

“Tudor Lodge” by Tudors Lodges - £1200.