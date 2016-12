Peter Cincotti, giovane pianista e songwriter newyorchese, sarà in Italia per quattro appuntamenti live a dicembre - durante i quali presenterà in anteprima il suo prossimo album, “Long Way from Home”. Sul palco accompagnato da Lex Sadler (basso e sintetizzatori) e da Joseph Nero (batteria).

Ecco le date previste nel Belpaese:

Martedì 13 dicembre

Bologna @ Bravo Café’ (Via Mascarella, 1)

Mercoledì 14 dicembre

Roma @ Monk Club (Via Giuseppe Mirri, 35)

Giovedì 15 dicembre

Napoli @ Hart (Via Francesco Crispi, 33)

Sabato 17 dicembre

Milano @ Blue Note (Via Pietro Borsieri, 37)

Le prevendite sono già attive su Ticketone.

Cioncotti collaborato con gli artisti più svariati, da Andrea Bocelli a David Guetta; ha partecipato ad alcuni film di successo come “Spiderman 2”, ha rappresentato la moda a livello mondiale per alcuni marchi di primissimo piano, e di recente è apparso nella serie “House Of Cards”, cantando in duetto con Kevin Spacey.