Intervistato da TeamRock, Max Cavalera (Soulfly, Sepultura, Cavalera Conspiracy) e la moglie Gloria hanno parlato della battaglia lunga 16 anni combattuta dal musicista brasiliano contro droga e alcol.

Cavalera una volta disse che era talmente disperato che si bevve un disinfettante. Ora rivela che perse il controllo della propria vita appena dopo la morte del padre. Allora iniziò a dipendere dai farmaci.

Dice Cavalera: "Ne prendevo un sacco tutti i giorni, poi ci bevevo sopra. E’ una combinazione letale, come non bastasse ci aggiungevo anche dei farmaci per dormire. E’ un miracolo se sono ancora vivo. La notorietà porta un sacco di pressioni. La pressione dell’etichetta discografica, la pressione dei fans e non abbiamo un manuale o una guida per sopravvivere a tutta questa merda.”

Continua: "Credo che alcuni musicisti soffrano la pressione della notorietà. Io ho iniziato dopo la morte di mio padre. Ero molto triste e bere era un modo per affrontare la mia tristezza. Anche le droghe mi piacevano molto."

Si arrivo al punto che la moglie Gloria gli dette un ultimatum: o ti ripulisci o me ne vado e il nostro matrimonio va gambe all’aria.

Questo il ricordo di Gloria: "Chiamai un parente per aiutarci, ma lui mentì al parente così cercò di portarlo via rompendo di fatto la nostra famiglia. Nel corridoio di casa nostra stava dicendo un sacco di bugie su di me al suo parente, quando nostro figlio Zyon, che è più alto di lui, lo mise spalle al muro, allora tutto si bloccò. Zyon gli disse che stava mentendo allora Max smise di discutere. Il giorno dopo andammo in Florida con l’aereo. E lui finalmente ammise il suo comportamento.”

Sono trascorsi dieci anni da quel giorno e Gloria chiude dicendo: "In tutto questo tempo Max non ci è più ricascato, vede ancora il suo terapeuta e il nostro matrimonio è veramente solido."