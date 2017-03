"Prince 4ver" è ' il primo disco postumo di Prince, dopo la sua scomparsa, il 21 aprile scorso: una raccolta, anche se un po' particolare: riguarda solo la prima fase della carriera del genio di Minneapolis. 40 canzoni, 1 sola inedita, e tutte del periodo Warner

Se siete fan di Prince, avete già praticamente tutto, probabilmemente anche l'inedito "Moonbeam levels", e magari vi interesserà come oggetto per la vostra collezione. Per gli altri: è un ripasso perfetto delle canzoni più famose, ma come è noto, Prince era molto di più di queste canzoni. Era un genio vero e incontenibile, capace di scrivere perfetti singoli e di sperimentare come pochi altri.