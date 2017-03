Ecco “Contemporaneo” di Ivano Fossati, un box contenente 8 registrazioni inedite, 2 rarità e i suoi successi. Il cofanetto è disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali in due versioni. Versione Deluxe: box 10 cd, contenente 8 registrazioni inedite e 2 rarità: “Il suono della voce”, “Idealista”, “Quelli siamo noi”, “La lingua del santo”, “Ho visto Nina volare”, “A cavallo della tigre”, “Pianissimo”, “Settembre”, “Vola”, “Dolce acqua”

La storia di uno dei più grandi cantanti e autori italiani, in una raccolta davvero definitiva, sia per la quantità di musica, sia ovvoamente per la qualità del prodotto e per il materiale inedito, che di fatto compone quasi un album nuovo, se pure eterogeneo per formazione (inediti, live, strumentali) e provenienza temporale.

Il libro da solo vale buona parte del prezzo, per l'apparato fotografico e la quantità di informazioni, per non parlare delle canzoni storice: ci sono davvero tutte le più belle, e anche di più, con la possibilità di riscoprire gemme nascoste. Anche la versione in 4CD è un affare: in download si aggira sui 10€ e comprende gli inediti principali.