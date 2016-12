Anche quest'anno noi di Rockol vi raccontiamo le nostre buone intenzioni e i nostri desideri per quanto riguarda i regali di Natale.

Per Natale regalerò...

Adam White e Barney Ales, "Motown. Il sound della giovane America", L'Ippocampo: non sarà un regalo per tutti, d'accordo, ma quella scritta nella Motor City resta una delle storie più belle e complesse, a tema musicale, mai consegnate agli annali. Probabilmente è stata raccontata anche troppe volte - persino da Berry Gordy, fate voi - ma, appunto, per chi si fosse perso le uscite precedenti, questo potrebbe essere il miglior compendio attualmente in circolazione. E poi, con le sue 400 pagine, in libreria fa comunque la sua figura...

Per Natale vorrei che mi regalassero...

Un Cigar Box Guitar Kit: vi ricordate la primissima sequenza di "It Might Get Loud"? Se al posto della fattoria nel Tennessee avete un trilocale compatto e a circondarvi, al posto delle mucche, sono i commensali, il giorno di Natale non potrebbe esserci niente di meglio che un po' di sano bricolage musicale. Ok, nessuno diventerà per miracolo Jack White, ma la sensazione di venire fissati da una dozzina di occhi bovini non ve la leverà nessuno...