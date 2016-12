"In teoria dovrei staccare un po', ma ho già le idee chiare sul prossimo progetto": non si ferma, Marco Mengoni. Domani, 25 novembre, esce "Marco Mengoni Live" il capitolo finale della sua "playlist in divenire", iniziata con "Parole in circolo", proseguita nel 2015 con l'album "Le cose che non ho". Il nuovo album documenta le tre tournée legate al progetto, l'ultima delle quali ancora in corso.

Per chiudere la "playlist", nel disco sono compresi 5 inediti: il singolo "Sai che", diffuso nelle settimane scorse, a cui si affiamcano "Se imparassimo" un mid-tempo che vede lo stesso Marco impegnato alla batteria e alla sezione ritmica; "Ad occhi chiusi (Light in you)" in duetto con Paloma Faith. "Onde" è frutto della collaborazione con Niccolò Contessa, frontman della band I Cani "Proteggiti da me" è scritta da Daniele Magro ed è una sorta di dialogo con sé stessi; "Power", infine, è frutto della collaborazione con l'autrice statunitense Alexandra Vickery, una canzone immersa nelle sonorità anni '80.

Ecco cosa racconta del progetto, della collaborazione con gli autori, e del futuro Marco Mengoni, nella nostra videointervista.