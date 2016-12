Secondo gli annali - e come raccontato anche nel documentario "Supersonic" - il 24 settembre 1994, dopo un brutto concerto degli Oasis al Whisky a Go Go, Noel Gallagher fece perdere le proprie tracce per un po', lasciando temporaneamente la band. Volò diretto a San Francisco, dove passo un po' di giorni con una ragazza che aveva conosciuto e che pare gli abbia ispirato il brano "Talk Tonight", oltre che a iniziare l'opera di convincimento a non lasciare la band (terminata poi da Tim Abbot della Creation). "Talk Tonight", cantata proprio da Noel, venne incisa e utilizzata come lato B del singolo "Some Might Say" del 1995.

In "Supersonic" Noel dice di non ricordare il nome di questa ragazza, né il suo viso; ora, però, è uscita allo scoperto, come riporta il "San Francisco Chronicle" una donna di nome Melissa Lim che ha raccontato alla testata di essere proprio la famosa ragazza di "Talk Tonight". Ha spiegato:

Non ero mai stata nel backstage di un concerto prima di allora, quindi domandai a Noel: "Dove sarà la festa, dopo?". E lui mi disse: "Che festa? Posso passare la notte con te?".

Poi, ricordando il giorno in cui lui si presentò al suo appartamento, a San Francisco, dice: