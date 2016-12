Anche quest'anno noi di Rockol vi raccontiamo le nostre buone intenzioni e i nostri desideri per quanto riguarda i regali di Natale.

Per Natale regalerò...



Bruce Springsteen, “Born To Run” (Mondadori): Una delle autobiografie più attese di sempre nel mondo del rock. Oltre a dimenarsi sul palco per quattro ore a serata e riuscire a scrivere, quando vuole, ancora ottime canzoni, con questo libro scopriamo che il Boss è pure bravo a scrivere. Cosa chiedere di più?

Daria Moretti, Luca Villa, “Pearl Jam Evolution” (YouCanPrint): In 472 pagine viene raccontata tutta la storia dei Pearl Jam, dai tempi dei Green River fino ad arrivare al recente tour americano del gruppo. Poi uno dei due autori sono io... quindi autopromozione a go-go!



Per Natale vorrei che mi regalassero...



Temple Of The Dog, “Temple Of The Dog – Super Deluxe Edition” (A&M, Universal): uno dei dischi più importanti degli anni Novanta in una versione deluxe con diverse rarità, mix inediti e un paio di outtake di spessore. Non manca un ghiotto DVD pieno zeppo delle performance del super gruppo di Seattle. Il prezzo non è allettante, si viaggia sui cento euro per 2 CD, 1 DVD e un Blu-ray audio, ma la spesa verrà ampiamente ripagata da tutto il ben di Dio contenuto in questa pubblicazione.

Adam White, Barney Ales, “Motown – Il sound della giovane America”: 2 kg e mezzo di libro (!) per raccontare al meglio la storia di una delle più importanti etichette discografiche americane di sempre. Consigliato a tutti i fedelissimi della Motown Records. Da avere, senza se e senza ma.

(Luca Villa)