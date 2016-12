I Killers hanno pubblicato, per ora solo in digitale, l’album ”Don’t waste your wishes” un disco natalizio i cui proventi andranno alla RED, l’organizzazione no-profit - che ha tra i suoi fondatori il frontman degli U2 Bono - che combatte l'AIDS.



Per pubblicizzare l’iniziativa Brandon Flowers e compagni sono stati in televisione al Jimmy Kimmel Live! Li hanno accompagnati celebrità del calibro di Julia Roberts, Channing Tatum, Neil Patrick Harris, DJ Khaled e Halsey, insieme hanno cantato la canzone "We’re going to Hell". Quando tutto sembra concluso fa il suo ingresso in scena Bono che, per l’occasione ha rispolverato l’alter ego dei tempi dello Zoo Tv Tour, il diabolico McPhisto.