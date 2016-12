Rocco Ritchie, il 16enne figlio della signora Ciccone e del regista Guy Ritchie, è stato arrestato a Londra per possesso di cannabis. Lo hanno riferito nelle ultime ore alcune testate britanniche come il Daily Mail, il Mirror e il Sun: il ragazzo è stato fermato da una pattuglia della polizia nella zona di Primrose Hill. Secondo quanto riferiscono le testate, non appena gli agenti si sono avvicinati, Rocco ha cercato di disfarsi di un pacchettino. Tuttavia, i poliziotti hanno trovato sui suoi vestiti tracce di cannabis e per questo lo hanno arrestato per possesso di cannabis. La polizia avrebbe agito dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei residenti della zona di Primrose Hill, dove attualmente il ragazzo vive. Una fonte anonima ha detto al Sun:

"Rocco è diventato un personaggio molto noto nel quartiere e non per cose belle. Lo hanno più volte visto comportarsi in maniera sospettosa. I vicini sono stufi del suo comportamento e per questo hanno chiamato la polizia".



Rocco è stato in seguito rilasciato su cauzione. Già lo scorso 28 settembre il ragazzo era stato protagonista di un episodio simile. Negli scorsi mesi, lo ricordiamo, il figlio di Madonna e Guy Ritchie è stato al centro di una battaglia legale tra i due ex coniugi: i due hanno a lungo discusso in merito alla custodia legale e al luogo dove avrebbe dovuto vivere il ragazzo. Alla fine, Madonna e Guy hanno deciso che Rocco sarebbe rimasto a vivere a Londra con suo padre, ma ogni tanto avrebbe trascorso del tempo con Madonna negli Stati Uniti.