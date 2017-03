Registrato al Valleyfolk Studio di Faenza tra il 2014 e il 2016 ad eccezione di “Deserto vivo” e “Sogni lucidi” registrate a maggio 2014 al Vox Studio di Woody Jackson a Los Angeles, “Indiana” è il quarto disco in casa Dulcamara: tredici pezzi che segnano il passaggio definitivo della band a sonorità di stampo folk statunitense abbinate a un approccio compositivo più tipico della canzone d’autore italiana. Mixato al Basement Studio di Vicenza, “Indiana” è stato masterizzato da Giovanni Versarsi a La Maestà studio di Tredozio.

Tredici pezzi per questo album folk che forse così bello folk non me lo aspettavo. E invece… invece Mattia Zani, anima e corpo del progetto Dulcamara, ha messo le idee in fila e tirato fuori dal cilindro un disco in grado di dipingere gli immensi paesaggi delle praterie statunitensi con un pennello tutto italiano...