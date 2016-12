La reunion delle Spice Girls non ci sarà (pare proprio sicuro), Victoria Adams e Mel C sono irremovibili al riguardo. Le restanti tre componenti del gruppo pop femminile però non si sono perse d’animo e ribattezzatesi GEM (Geri, Emma e Mel) la scorsa estate avevano promesso che non sarebbero rimaste con le mani in mano e avrebbero lavorato a nuova musica.



La promessa, a distanza di qualche mese, inizia ad essere mantenuta. Infatti è stata pubblicata in rete, seppur non ufficialmente, “Song for her”. Che sia la canzone del ritorno delle Spice Girls oppure la prima in carriera delle GEM decidetelo voi. Qui sotto, intanto, la potete ascoltare.