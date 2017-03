Arisa pubblica "Voce - The best of", raccolta che ripercorre la carriera della cantante da "Sincerità" (2009) fino al nuovo singolo "Una cantante di musica leggera", realizzato in duetto con Tricarico (che su di lei dice...). All'interno del disco sono contenute 19 canzoni tratte dai cinque album in studio pubblicati da Arisa nel corso di questi primi sette anni di attività discografica, "Sincerità" del 2009, "Malamorenò" del 2010, "Amami" del 2012, "Se vedo te" del 2014 e "Guardando il cielo", uscito appena lo scorso febbraio. Ci sarà, inoltre, "Meraviglioso amore mio", brano inedito contenuto nell'album dal vivo "Amami tour" del 2012.

