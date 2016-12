Anche quest'anno noi di Rockol vi raccontiamo le nostre buone intenzioni e i nostri desideri per quanto riguarda i regali di Natale.

Per Natale regalerò...



Renzo Stefanel e Franco Zanetti, “Il Natale dei Beatles”, Giunti: il libro è uscito qualche settimana fa, ed è un librino divertente (scusate se me lo dico da solo), che ha il pregio di essere svelto da leggere (poco più di 130 pagine) e di costare poco (12 euro e 90). Anche se lo sconto che fa la Giunti ai suoi autori è poca cosa, ne acquisterò un po’ di copie e le userò come regalo di Natale per gli amici che non vedo spesso. Per tutti gli altri, bollicine di Franciacorta.



Per Natale vorrei che mi regalassero...



Lego, “Yellow submarine”: il modellino del Sottomarino Giallo del film a cartoni animati con i Beatles, da costruire (contiene anche i pupazzetti di John, Paul, George e Ringo). 500 pezzi, servono più di tre ore per montarlo. Dite: ma non puoi comprartelo, che costa solo (be’, “solo”...) 80 euro su Amazon? Ovvio che l’ho già comprato, ma me ne servono due: uno per aprirlo e montare il sottomarino con mio figlio il pomeriggio di Natale, l’altro da tenere sigillato a scopo collezionistico. Se poi me ne regalassero due, meglio ancora...

(Franco Zanetti)