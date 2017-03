Lo scorso due novembre Glenn Hughes si era visto costretto ad annullare il tour italiano che avrebbe dovuto avere luogo proprio in questi ultimi giorni di novembre. Il tour prevedeva un double bill con i Living Colour e l’abbandono di questi ultimi sono alla base della cancellazione dei concerti di Hughes.



‘The voice of rock’, questo il soprannome del musicista inglese, però non demorde e annuncia per i prossimi 17 e 19 febbraio, rispettivamente alla Zona Roveri di Bologna e al Serraglio di Milano, due concerti a supporto dell’album “Resonate”, pubblicato il quattro novembre scorso.



I biglietti per i concerti sono disponibili al prezzo di 20 euro più i diritti di prevendita (quello di Bologna) e 22 euro più i diritti di prevendita (quello di Milano) a partire da venerdì 25 novembre sul circuito Ticketone.