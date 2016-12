Prima pubblicazione postuma per il folletto di Minneapolis: è in uscita per venerdì 25 novembre, la raccolta "Prince 4Ever", un greatest hits contenente la bellezza di 40 canzoni tratte dal suo repertorio. Nel disco è contenuta anche una canzone mai pubblicata ufficialmente prima di oggi, "Moonbeam levels": Prince registrò questo brano nel 1982, durante le lavorazioni dell'album "1999" (il primo realizzato insieme ai Revolution), ma venne scartato dalla tracklist del disco. In un secondo momento, il musicista pensò di inserire "Moonbeam levels" all'interno di "Rave unto the joy fantastic", ma anche in quel caso alla fine la canzone venne messa da parte.



In tutti questi anni, ad ogni modo, la registrazione di "Moonbeam levels" era circolata tra i fan, spesso finendo anche all'interno di alcuni bootleg con altre rarità. Adesso, il brano è stato finalmente pubblicato all'interno di "Prince 4Ever": si tratta di una ballata dalle sonorità r&b, con in sottofondo un pianoforte e riff alla chitarra. "Please send all your moonbeam levels to me / I'm looking for a better place to die", canta Prince. Potete ascoltare "Moonbeam levels" proprio qui sotto, a partire dal minuto 00.45:



CLICCA QUI PER ASCOLTARE "MOONBEAM LEVELS".



Warner Bros. e NPG, l'etichetta discografica fondata da Prince negli anni '90, oggi amministrata da chi gestisce la sua eredità, hanno fatto sapere che il prossimo anno verrà pubblicata una nuova edizione di "Purple rain", il disco della colonna sonora dell'omonimo film, uscito nel 1984. L'album, registrato con i Revolution, è uno dei classici di Prince e include pezzi divenuti i cavalli di battaglia del suo repertorio: su tutti, "Let's go crazy", "Take me with U", "I would die 4 u", "When doves cry" e - ovviamente - la title track "Purple rain". Nella nuova edizione, oltre all'album del 1984, sarà contenuto anche un secondo disco con materiale inedito.