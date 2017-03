Non fatevi sviare dall’aria da brava ragazza, dalla presenza sui rotocalchi per l’amore sfortunato con Blake Shelton, dal talent che l’ha lanciata. Miranda Lambert è una delle voci migliori uscite dalla fabbrica di hit di Nashville. E il doppio "The weight of these wings" è il suo disco più ambizioso.

Parcheggia l’auto sul retro, ché è meglio non farsi vedere, s’infila in un bar e beve fino a mattina. Odia diventare un clichè e invece eccola qua, la ragazza che il barista odia. Non che le persone attorno a lei siano granché: gente che si sfila la fede, la infila nella tasca dei pantaloni e cerca di rimorchiare facendosi coraggio a sorsi di whisky. Alla fine resta sola sotto la luce impietosa del mattino, la camicia che puzza di fumo, e però si capisce che ci sta da Dio in quel postaccio a esibire la propria tristezza come un souvenir.

