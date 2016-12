Robbie Williams tempo fa aveva detto di avere avuto rapporti con quattro Spice Girls su cinque, salvo poi ritrattare e scusarsi per la poca eleganza. Ora però arrivano le dichiarazioni della ex Spice Girls Mel B. Parlando alla stazione radio australiana KIIS FM ha lasciato intendere che l’ex componente dei Take That ha avuto a che fare con le sue amiche e che lei è l’unica con il quale non lo ha fatto.



Ecco cosa ha dichiarato Melanie Brown: “Robbie si è pubblicamente scusato con me per il casino che ha tirato in piedi. Quando ha detto che si era fatto tutte e cinque le Spice Girls. Gli sarebbe piaciuto! Io sono l’unica con cui non è stato. E’ un mio amico... E’ stato con le mie amiche, io non voglio seconde scelte".



All'inizio dell'anno Robbie Williams si era scusato per quelle battute dai microfoni della radio australiana Nova 96,9: "Ho fatto una battuta molto tempo fa, un’uscita che mi è sfuggita di mano. Presentando una canzone in concerto dissi 'Sono molto fortunato ad essere stato con i Take That e con quattro Spice Girls su cinque'. Quella però era solo la mia introduzione alla canzone, era uno scherzo che però è diventato più grosso di quello che voleva essere. Vorrei scusarmi con le Spice Girls coinvolte e con i loro mariti e fidanzati. So che alcuni di loro non sono stati troppo contenti per la battuta”.