“The most intelligent child” è il titolo del nuovo lavoro in studio firmato dai Molotoy trio romano attivo dal 2013. L’album, uscito il 27 ottobre 2016, segue il fortunato esordio “The low cost experience” e rappresenta uno step in avanti nel percorso di ricerca sonora del gruppo: il sound immaginifico (e per lo più strumentale) dei Molotoy trova nuova energia in undici tracce solide e molto ben strutturate, una mescola di elettronica, post-rock e musica per film autodefinita dalla band “postronic”. Da segnalare i featuring di The Niro sul brano “Disappear” e di Eeris sul brano “Float”.

Contenutisticamente consideriamolo il modo dei Molotoy di esplorare l’uomo e la sua essenza, dalle origini più primordiali fino al suo rapporto con la tecnologia, con lo spazio (inteso come universo, il rapporto tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo) e il tempo. Da questo punto di vista possiamo tranquillamente iscrivere “The most intelligent child” al registro dei concept album...

