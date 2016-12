Il film dedicato al concerto d'addio dei Mötley Crüe torna nei cinema italiani: dopo essere stato proiettato nelle sale cinematografiche del nostro Paese già lo scorso 5 ottobre, per un'unica serata, "Mötley Crüe: the end" - questo il titolo - sarà nuovamente proiettato mercoledì 23 novembre nei cinema del circuito The Space (qui le info sui cinema).



Si tratta della registrazione video del concerto tenuto dalla band heavy metal statunitense il 31 dicembre 2015 allo Staples Center di Los Angeles, la città di origine dei Mötley Crüe, l'ultimo della carriera del gruppo - almeno stando ai piani attuali di Nikki Sixx e compagni. In scaletta, tutte le hit della carriera dei Mötley Crüe: da "Girls, girls, girls" a "Dr. Feelgood", passando per "Kickstart my heart" e "Home sweet home". Oltre alle immagini del concerto, il film include anche alcuni contenuti "extra" in esclusiva solo per il cinema. "Mötley Crüe: the end" è stato diretto da Christian Lamb per la parte relativa al concerto, mentre Jeff Tremaine si è occupato del documentario. Il prossimo 25 novembre, inoltre, il dvd del concerto raggiungerà il mercato all'interno del cofanetto "Mötley Crüe: the end".