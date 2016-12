Kanye West ha annullato tutte le restanti date del "Saint Pablo tour", la tournée con cui avrebbe dovuto promuovere negli Stati Uniti il suo ultimo album in studio. Lo scorso sabato, 19 novembre, il rapper era in scena al Golden 1 Center di Sacramento, in California: mezz'ora dopo l'inizio del concerto, Kanye ha abbandonato il palco e non ci è più tornato. Ieri sera invece, domenica 20 novembre, il rapper era atteso sul palco del Forum di Inglewood, sempre in California: il concerto è stato cancellato poche ore prima dell'inizio e West ha trascorso la serata pubblicato qualcosa come 99 foto sul suo account Instagram ufficiale. Secondo E! News, che ha raccolto le indiscrezioni di una fonte anonima vicina al rapper, Kanye West avrebbe deciso di annullare tutte le restanti date del tour (21 in totale) a causa della stanchezza: West è in tour dalla fine di agosto e non si è praticamente mai fermato, tenendo fino ad oggi un totale di 40 concerti. Il "Saint Pablo tour" avrebbe chiuso il prossimo 31 dicembre, a Brooklyn.