Salgono sulla vetta della classifica di TIMmusic, la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming, The Chainsmokers feat Healsey con il singolo “Closer”, seguiti in seconda posizione da Major Lazer con “Cold Water” (feat. Justin Bieber & MØ ). Terza posizione per Dj Snake con “Let Me Love You”, mentre scende dal podio Tiziano Ferrocon “Potremmo Ritornare” attestandosi al quarto posto.

Scalano più di 10 posizioni i Maroon 5 con “Don’t wanna know”. New entry della settimana Robbie Williams con il nuovo singolo “Love my Life”.

Questa la Top 20 completa della settimana che va dal 11 novembre al 17 novembre 2016: 1. The Chainsmokers feat. Halsey con “Closer”, 2. Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ con “Cold Water”, 3. Dj Snake con “Let Me Love You”, 4. Tiziano Ferro con “Potremmo Ritornare”, 5. Ghali con “Ninna Nanna”, 6. Charlie Puth feat. Selena Gomez con “We Don't Talk Anymore”, 7. Marco Mengoni con “Sai che”, 8. The Chainsmokers feat. Daya con “Don't Let Me Down”, 9. Sia feat. Sean Paul con “Cheap Thrills”, 10. Fabio Rovazzi con “Andiamo a comandare”, 11. Alvaro Soler con “Sofia”, 12. Sia feat. Kendrick Lamar con “The Greatest”, 13. Maroon 5 con “Don’t wanna know”, 14. Alan Walkercon “Faded”, 15. Enrique Iglesias feat. Wisin con “Duele el Corazon”, 16. Calvin Harris con “This Is What You Came For” (feat. Rihanna), 17. Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons con “Sucker For Pain” (with Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors), 18. J-AX e Fedez con “Vorrei ma non posto”, 19. LP con “Lost on you”, 20. Giorgia con “Oronero”.