Il bluesman britannico John Mayall pubblicherà un nuovo album il prossimo 27 gennaio 2017. Il disco esce per Forty Below Records e si intitola "Talk About That"; alla realizzazione ha collaborato anche Joe Walsh (Eagles), che è ospite in due brani.

"Talk About That" sarà preordinabile dal 9 dicembre tramite amazon e iTunes. L'album contiene 11 brani, di cui otto originali e tre cover - di Bettye Crutcher ("It's Hard Going Up"), Jimmy Rogers ("Goin' Away Baby") e Jerry Lynn Williams ("Don't Deny Me").

Registrato presso l'House of Blues Studio di Encino, California, l'album è stato prodotto da Mayall stesso insieme a Eric Corne, presidente della Forty Below Records.