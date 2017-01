Rockol ha selezionato per vol il meglio della musica del 2016. In questo articolo vi proponiamo le notizie musicali più importanti del mese di novembre.



ROGER WATERS: "L'ARIA NEI PINK FLOYD ERA TOSSICA PER COLPA DI GILMOUR E WRIGHT" 03/11/2016

Roger Waters ha discusso al WTF podcast di Marc Maron dei tempi in cui militava nei Pink Floyd, band da lui abbandonata nel 1985. Ne ha parlato esprimendosi in termini non certo lusinghieri nei confronti di David Gilmour e Rick Wright, accusati di averlo sminuito e fatto sentire non all’altezza del gruppo...

LEGGI QUI LA NOTIZIA COMPLETA