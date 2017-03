Paint it, blue. Dopo 11 anni, un nuovo album di studio degli Stones, registrato in 3 giorni, a fine 2015.

Don Was, il produttore del nuovo album dei Rolling Stones “Blue & lonesome”, ha definito questo un disco di ‘blues grezzo’: abbiao ascoltato in anteprima ”Blue & lonesome”:

Càpita che gli Stones entrino nella sala di registrazione di proprietà di Mark Knopfler in cui non avevano mai inciso ed abbiano bisogno di testare il suono della stanza prima di fare sul serio. E che, spontaneamente, si buttino su “Blue and lonesome” per iniziare a cercare le proprie coordinate sonore. E che le trovino subito ma che, anziché suonare una carrellata di nuovi pezzi a firma Jagger-Richards, restino invece sullo stesso territorio per tre giorni. Istinto e alchemia, nessuna pianificazione. E’ così che nasce un gran disco, anche dopo cinquant’anni trascorsi a sfidare la longevità artistica macinando miliardi.