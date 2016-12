Il frontman degli Slipknot Corey Taylor ha rivelato quale è stata la mossa più stupida nella storia della sua band. E’ presto detto, fu quando, nel 2014, gli Slipknot, ormai quarantenni, ebbero l’idea di ingaggiare il 26enne Jay Weinberg (figlio del batterista di Bruce Springsteen, Max) per sostituire alla batteria Joey Jordison. Sulle prime pareva essere stata una buona idea, pareva…



L’outing di Corey, come riporta TeamRock.com, è avvenuto mentre discuteva in radio con i Metallica parlando amabilmente del loro ultimo album ”Hardwired…to self-destruct” pubblicato la scorsa settimana. Corey ha chiesto alla band come si fa ad andare avanti quando si invecchia. Il frontman James Hetfield ha risposto: "Non mi piace essere al 90%. Piuttosto preferisco essere al 110% meno spesso, ed è quello che stiamo facendo". Il chitarrista Kirk Hammett ha aggiunto: "A me sembra che tutto mi stia andando a pezzi - le ginocchia, i polsi, i gomiti, le spalle, il cervello... Andando avanti devi fare una bella manutenzione." In quel momento interviene il batterista Lars Ulrich che dice: "Non è giusto, ho appena realizzato che tu hai un batterista di venticinque anni. Non è giusto!"



Allora Corey Taylor risponde: "Fidati di me. Ho provato a stare al passo con lui. Fa schifo! All'inizio pensavo 'Questo è impressionante!' Ma alla fine del tour mi dicevo, 'Dannazione, questa è la cosa più stupida che abbiamo mai fatto.'" Aggiungendo un attimo più tardi: "Sto scherzando, Jay ..."