Ieri si è tenuta presso il Microsoft Theater di Los Angeles la cerimonia di premiazione degli American Music Awards 2016. A fare la parte del leone sono stati Justin Bieber, Drake e Rihanna. A seguire la lista di tutti i vincitori e la relativa categoria nella quale si sono imposti.

ARTIST OF THE YEAR

Adele

Beyoncé

Justin Bieber

Drake

Selena Gomez

Ariana Grande -- WINNER

Rihanna

Twenty One Pilots

Carrie Underwood

The Weeknd

NEW ARTIST OF THE YEAR

Alessia Cara

The Chainsmokers

DNCE

Shawn Mendes

ZAYN -- WINNER

COLLABORATION OF THE YEAR

The Chainsmokers Featuring Daya, “Don’t Let Me Down”

Drake Featuring Wizkid & Kyla, “One Dance”

Fifth Harmony Featuring Ty Dolla $ign, “Work From Home” -- WINNER

Rihanna Featuring Drake, “Work”

Meghan Trainor Featuring John Legend, “Like I’m Gonna Lose You”

TOUR OF THE YEAR

Beyoncé -- WINNER

Madonna

Bruce Springsteen & the E Street Band

VIDEO OF THE YEAR

Justin Bieber “Sorry” -- WINNER

Desiigner “Panda”

Rihanna Featuring Drake “Work”

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Justin Bieber -- WINNER

Drake

The Weeknd

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Adele

Selena Gomez -- WINNER

Rihanna

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

The Chainsmokers

DNCE

Twenty One Pilots -- WINNER

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Adele, 25

Justin Bieber, Purpose -- WINNER

Drake, Views

FAVORITE SONG- POP/ROCK

Adele, “Hello”

Justin Bieber, “Love Yourself” -- WINNER

Drake Featuring Wizkid & Kyla, “One Dance”

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

Luke Bryan

Thomas Rhett

Blake Shelton -- WINNER

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Kelsea Ballerini

Cam

Carrie Underwood -- WINNER

FAVORITE DUO or GROUP – COUNTRY

Florida Georgia Line -- WINNER

Old Dominion

Zac Brown Band

FAVORITE ALBUM - COUNTRY

Luke Bryan, Kill the Lights

Chris Stapleton, Traveller

Carrie Underwood, Storyteller -- WINNER

FAVORITE SONG - COUNTRY

Florida Georgia Line, “H.O.L.Y.”

Tim McGraw, “Humble And Kind” -- WINNER

Thomas Rhett, “Die A Happy Man”

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Drake -- WINNER

Fetty Wap

Future

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Drake, Views -- WINNER

Drake & Future, What A Time To Be Alive

Fetty Wap, Fetty Wap

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

Desiigner, “Panda”

Drake, “Hotline Bling” -- WINNER

Fetty Wap, “679”

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Chris Brown -- WINNER

Bryson Tiller

The Weeknd

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyoncé

Janet Jackson

Rihanna -- WINNER

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Beyoncé, Lemonade

Rihanna, Anti -- WINNER

Bryson Tiller, T R A P S O U L

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Drake Featuring Wizkid & Kyla, “One Dance”

Rihanna Featuring Drake, “Work” -- WINNER

Bryson Tiller, “Don’t”

FAVORITE ARTIST - ALTERNATIVE ROCK

Coldplay

Twenty One Pilots -- WINNER

X Ambassadors

FAVORITE ARTIST - ADULT CONTEMPORARY

Adele -- WINNER

Rachel Platten

Meghan Trainor

FAVORITE ARTIST - LATIN

J Balvin

Enrique Iglesias -- WINNER

Nicky Jam

FAVORITE ARTIST - CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle

Hillsong UNITED -- WINNER

Chris Tomlin

FAVORITE ARTIST - ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers -- WINNER

Calvin Harris

Major Lazer

TOP SOUNDTRACK

Purple Rain -- WINNER

Star Wars: The Force Awakens

Suicide Squad: The Album