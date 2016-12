Ci sono titoli che, comunque la pensiate, non possono mancare nella discografia di ogni vero appassionato: sono le pietre miliari del rock, quegli album che hanno segnato un'epoca, e che a prescindere dai gusti vanno ascoltati e riascoltati, per capire quanto siano stati influenti nel formare le giovani generazioni di artisti. Cosa c'è di meglio, allora, che non ascoltare questi grandi classici nel formato per il quale sono stati pensati, cioé il vinile? Perché non c'è niente di meglio, nell'epoca dello streaming e della musica sempre e ovunque, che togliere un album dalla sua busta, spegnere il cellulare, appoggiare la puntina, alzare il volume e lasciare il mondo fuori. Un discorso venato di nostalgia, probabilmente, e non scevro da un certo snobismo, magari. Ma tant'è: quella che mi andiamo a proporre non è musica da consumare velocemente o da mettere in sottofondo. Quella che vi stiamo consigliando è musica che ha cambiato il mondo, e con lui molte vite. Dategli la possibilità giusta, e potrebbe cambiare anche la vostra.

Buon ascolto!

AC/DC, "Highway To Hell" - Vinile Limited Edition



E' il disco che ha tenuto a battesimo l'hard rock contemporaneo: se non l'avete mai ascoltato, vi siete persi un bel pezzo di rock moderno. Per rimediare, tuttavia, non è mai tardi...



Black Sabbath, "Master of Reality" - LP



Torna, su vinile a 180 grammi, il terzo album della band di Ozzy Osbourne, originariamente pubblicato nel 1971 e che con brani come "Sweet Leaf", "Into the Void" e "Children Of The Grave" segnò un'epoca.



Who - "Who's Next"



Se "Baba O'Riley", "Behind Blue Eyes" e "Won't Get Fooled Again" mollate tutto quello che state facendo e fate di tutto per entrare in possesso di questo disco, perché qui si sta parlando di fondamentali...



Nirvana - "Nirvana"



La band simbolo del grunge "riassunta" dal best of ufficiale che include l'inedito "You Know You're Right" in versione doppio vinile da 180 grammi.



Led Zeppelin - "Led Zeppelin I"



E' il primo disco della band di Robert Plant e Jimmy Page, che per molti è "la" rock band. C'è bisogno di aggiungere altro?



Jimi Hendrix - "Are You Experienced"



Correva l'anno 1967 e un giovane talento di Seattle insegnò al mondo a suonare la chitarra elettrica così come oggi la intendiamo. Tutto è iniziato da qui...



Clash - "Combat Rock"



Fu il canto degli cigno della band di Joe Strummer, prima dell'implosione definitiva che avrebbe chiuso uno delle più formidabili parabole punk mai scritte: anche a oltre trent'anni dalla pubblicazione, "Combat Rock" resta un disco attualissimo...



Bob Marley - "Legend"



Tutto il meglio del re del reggae nella raccolta postuma pubblicata nel 1984 che include tutti i maggiori successi dell'alfiere della musica in levare insieme ai Wailers.



Stevie Ray Vaughan - "Texas Flood"



Il primo album della leggenda delle sei corde che reinventò il blues negli anni Ottanta: non fatevelo scappare...



Ramones - "Road To Ruin"



A fine anni Settanta i Ramones cercarono di cambiare pelle, tentando di andare oltre gli sparatissimi quattro quarti che avevano caratterizzato la loro produzione fino a "Rocket to Russia": ne uscì questo disco, che non venne immediatamente compreso, ma che resta comunque una svolta fondamentale nella carriera degli alfieri del punk a stelle e strice.