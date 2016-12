Il box set "The early years" dei Pink Floyd è stato pubblicato pochi giorni fa - ne abbiamo riferito qui in dettaglio.

Va specificato che il box, annunciato come contenente 27 dischetti, ne contiene invece uno in più. Un CD di "Live at Pompeii", il concerto che non era mai stato pubblicato ufficialmente in CD, era stato accidentalmente incluso nel set "Obfusc/ation" al posto del nuovo mix di "Obscured by clouds"; di conseguenza, il CD con il nuovo mix di "Obscured by clouds" è incluso separatamente in una custodia bianca, con la scritta "Obscured by clouds 2016 remix" e sul retro: "Replacement CD disc for Obfusc/ation" (Stereo 2016 mix of Pink Floyd 'Live at Pompeii' CD supplied in error)".

Qui una pagina di Wikipedia con tutti i contenuti delle tracklist.

Qui un video che illustra l'apertura del boxset



Il sito ufficiale dei Pink Floyd informa anche che in un piccolo quantitativo di box set sono contenuti dei Blu-ray difettosi: sono il Blu-ray del set "Obfusc/ation" e il Blue-ray 1 del bonus package "Continu/ation". Per sostituirli bisogna contattare il customer service di Warner Music, customerserviceteam@warnermusic.comQui un'intervista con Nick Mason a proposito del box set: