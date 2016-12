Da domani si aprono le votazioni per i Rockol Awards 2016, cioè il referendum attraverso il quale sceglierete il meglio della musica del 2016..

Come già sapete, quest'anni ci saranno due votazioni: la vostra, cioè quella dei lettori, e quella di una giuria speciale di 300 persone che si occupano abitualmente e professionalmente di informazione musicale. Le due votazioni, però, resteranno separate: quindi per ogni categoria è possibile, o probabile, che ci saranno due vincitori: quello scelto dal pubblico e quello scelto dalla giuria.

Le categorie per le quali vi chiameremo a votare sono le seguenti:

Miglior album di artista/gruppo italiano pubblicato/distribuito in Italia nel periodo 1 dicembre 2015 - 30 novembre 2016

Miglior album di artista/gruppo internazionale pubblicato/distribuito in Italia nel periodo 1 dicembre 2015 - 30 novembre 2016

Miglior concerto di artista/gruppo italiano tenuto in Italia nel periodo 1 dicembre 2015 - 30 novembre 2016

Miglior concerto di artista/gruppo internazionale tenuto in Italia nel periodo 1 dicembre 2015 - 30 novembre 2016

Per ogni categoria abbiamo preparato una lista di nomi e titoli votabili, e, per evitare il più possibile dimenticanze e omissioni, abbiamo chiesto alle agenzie di ufficio stampa e promozione e alle agenzie che organizzano concerti in Italia di fornirci l’elenco degli album (italiani e internazionali) sui quali hanno lavorato e dei concerti (di artisti italiani e internazionali) che hanno organizzato e promosso sul territorio nazionale a partire dall’1 dicembre 2015 fino al 30 novembre 2016, integrando così l’elenco generato dal nostro database.

Tutti i dettagli, comunque, saranno a vostra disposizione da domani nelle pagine che abbiamo allestito per i Rockol Awards 2016.

Ci siamo quasi: preparatevi!