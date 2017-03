"Fonte d'amore" è il nuovo progetto discografico dedicato a Giuni Russo, una delle voci più importanti della musica italiana, scomparsa nel 2004. Nel cofanetto compaiono per la prima volta in versione cd gli album "Giuni", "Album" e "Il ritorno del soldato Russo": accanto a questi tre dischi c'è anche "Sharazad", contenente registrazioni inedite. Lo abbiamo ascoltato ed ecco cosa ne pensiamo:

La vera novità di "Fonte d'amore" è rappresentata dal quarto disco, "Sharazad", contenente otto registrazioni inedite. L'album è frutto della produzione di Maria Antonietta Sisini, storica collaboratrice di Giuni Russo, che ha recuperato alcuni brani registrati dalla cantante in versione demo. Anche in questo caso, Pino "Pinaxa" Pischetola ha ricoperto un ruolo fondamentale, curando la post-produzione delle registrazioni e anche i mix, cercando di ripulirle dalle imperfezioni quanto più possibile (in alcuni casi ci è riuscito piuttosto bene, in altri no).