Sulla pagina iTunes dell'album "Before the dawn", in uscita venerdì 25 novembre e che documenta i concerti tenuti dall'artista inglese all’Hammersmith Apollo di Londra nell’estate del 2014, sono ora disponibili per l'ascolto completo e gratuito due brani: il già presente "King of the mountain" e ora anche "And Dream of Sheep"

L'album sarà triplo e diviso in tre parti: sette grandi successo, una selezione delle canzoni dell'album "Hounds of love" e una suite di brani da "Aerial".

Questa la tracklist:

CD1:

Lily

Hounds of Love

Joanni

Top of the City

Never Be Mine

Running Up That Hill

King of the Mountain

CD2:

Astronomer’s Call (Spoken monologue)

And Dream of Sheep

Under Ice

Waking the Witch

Watching Them Without Her (dialogue)

Watching You Without Me

Little Light

Jig Of Life

Hello Earth

The Morning Fog

CD3:

Prelude

Prologue

An Architect’s Dream

The Painter’s Link

Sunset

Aerial Tal

Somewhere In Between

Tawny Moon

Nocturn

Aerial

Among Angels

Cloudbusting