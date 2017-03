“Our life will be made of simple things” è il secondo album a firma Old Fashioned Lover Boy, pseudonimo dietro al quale si cela Alessandro Panzeri, napoletano appassionato di folk americano, ex ferroviere, milanese d’adozione da ormai tre anni. Il disco è stato preceduto dal singolo “Oh my love” (uscito per Sangue Disken nell'aprile del 2016), che ha ottenuto oltre 130mila ascolti su Spotify, localizzati soprattutto nel Regno Unito e USA, grazie all'inserimento nella playlist Fresh Finds di Spotify.

L’attacco stile The War on Drugs di “Bowling green” già mette di ottimo umore in principio; aggiungiamoci poi che il pezzo procede anche meglio, andando a lavorare sulla melodia con quella delicatezza che è propria dei pezzi più espressamente folk e dream pop, e il gioco è fatto...

Leggi la recensione completa di "OUR LIFE WILL BE MADE OF SIMPLE THINGS" cliccando qui