La diciassettesima edizione della cerimonia di consegna dei Latin Grammy Awards, tra i più prestigiosi riconoscimenti della musica latino-americana, si è svolta ieri sera, giovedì 17 novembre,presso la T-Mobile Arena di Paradise (Nevada). Nel corso della cerimonia sono stati annunciati i vincitori delle varie categorie dei Latin Grammy Awards e le premiazioni sono state alternate ad alcune performance, come quella che ha visto Jennifer Lopez esibirsi in duetto con Marc Anthony, con tanto di bacio sulle labbra:







Tra i candidati ai premi c'erano anche tre italiani: Laura Pausini, Andrea Bocelli e l'ingegnere del suono Antonio Baglio . La cantante di Solarolo aveva ricevuto una nomination nella categoria "Record of the year" con la versione in lingua spagnola di "Lato destro del cuore", "Lado derecho del corazón". Andrea Bocelli aveva ricevuto una nomination nella categoria "Record of the year" con "Me faltarás", versione spagnola di "Mi mancherai", dalla colonna sonora del film "Il postino". Sempre Bocelli aveva ottenuto una nomination anche nelle categorie "Album of the year" e "Best traditional pop vocal album" con l'edizione in lingua spagnola del suo ultimo album, "Cinema", omaggio alle colonne sonore di alcuni film che hanno fatto la storia del grande schermo. Antonio Baglio, invece, era in gara come ingegnere del suono nella categoria "Record of the year" per il suo lavoro sulla canzone "Iguales" di Diego Torres. Altre due nomination, Baglio le aveva ottenute nella categoria "Album of the year" per gli album "Mil ciudades" di Andrés Cepeda e "Buena vida" di Diego Torres.Tuttavia, nessuno dei tre italiani è riuscito ad aggiudicarsi il Grammy. Nelle categorie "Record of the year" e "Song of the year" hanno vinto Shakira (assente alla cerimonia perché suo figlio stava male) e Carlos Vives con "La bicicleta". Il premio "Album of the year" è andato a "Los dúo 2" di Juan Gabriel, che ha vinto anche il Grammy come "Best traditional pop vocal album". Ecco, di seguito, la lista completa dei vincitori:Record of the year: "La bicicleta" di Carlos Vives & ShakiraAlbum of the year: "Los dúo 2" di Juan GabrielSong of the year: "La bicicleta" di Carlos Vives & Shakira, scritta insieme a Andrés CastroBest new artist: Manuel MedranoBest contemporary pop vocal album: "Un besito más" di Jesse & JoyBest traditional pop vocal album: "Los duo 2" di Juan GabrielBest urban fusion/performance: "Encantadora" di YandelBest urban music album: "Energia" di J BalvinBest urban song: "Encantadora" di Yandel, scritt da Egbert Rosa Cintrón, Farruko, Eduardo A. Vargas, Berrios & YandelBest rock album: "La salvación de solo y Juan" dei Los Fabulosos CadillacsBest pop/rock album: "Algo sucede" di Julieta VenegasBest rock song: "La tormenta" dei Los Fabulosos Cadillacs, scritta da Flavio CianciaruloBest alternative music album: "L.H.O.N." di Illya Kuryaki & The ValderramasBest alternative song: "Vez primera" di Carla Morrison, scritta da Carla MorrisonBest salsa album: "Intensamente India con canciones de Juan Gabriel" di IndiaBest cumbia/vallenato album: "Homenaje (A la música de Diomedes Díaz" di FonsecaBest contemporary tropical album: "Guaco Histórico 2" di GuacoBest traditional tropical album: "La Sonora Santanera en su 60 aniversario" di La Sonora SantaneraBest tropical fusion album: "Visualízate" di Gente De ZonaBest tropical song: "Vine a buscarte" dei Fonseca, scritta da Omar Alfano, Fonseca & Yadam González CárdenasBest singer-songwriter album: "Manuel Medrano" di Manuel MedranoBest banda album: "Raíces" di Banda El Recordo De Cruz LizárragaBest tejano album: "Por cielo y tierra" di Michael SalgadoBest norteno album: "Desde el azteca" di Los Tigres Del NorteBest regional song: "Ataúd" di Los Tigres Del Norte, scritta da Erika Ender, Manu Moreno & Mónica Vélez