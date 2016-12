Questa sera, venerdì 18 novembre, James Hetfield e soci si esibiranno dal vivo presso la House of Vans di Londra per un concerto-evento dedicato al nuovo album "Hardwired... To self-destruct", uscito proprio oggi. I Metallica suoneranno dal vivo le canzoni del disco di fronte ad un pubblico di pochi fortunati fan: tuttavia, chi non è riuscito ad assicurarsi un posto al concerto potrà godersi lo spettacolo a casa, sul proprio pc. Hetfield e compagni hanno infatti deciso di trasmettere in streaming il concerto, che comincerà alle ore 21 - per via del fuso orario, in Italia saranno le 22. Il video del concerto sarà inoltre disponibile per qualche giorno in rete, on demand. Ecco, di seguito, lo streaming:





"Hardwired... To self-destruct" è il decimo album in studio dei Metallica (se non si considera "Lulu", l'album realizzato insieme a Lou Reed nel 2011). Il disco arriva a distanza di ben otto anni dal precedente lavoro del gruppo, "Death magnetic", uscito nel 2008: qui la nostra recensione.