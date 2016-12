Come riportato dall’ANSA, Bob Dylan dovrebbe andare a Stoccolma l'anno prossimo – in una data non specificata - e in quell'occasione tenere la sua ‘Nobel Lecture’. Lo rende noto l'Accademia Svedese, precisando che l'artista farà un concerto nella capitale scandinava e quella "potrebbe essere un'ottima occasione" per la lectio magistralis che i vincitori del premio sono tenuti a dare. La segretaria permanente dell'Accademia Sara Danius ha spiegato alla Radio pubblica svedese che lo statuto della Fondazione Nobel per quanto riguarda le lezioni è "flessibile": si può leggere un testo scritto, improvvisare un discorso, fare un video. Due giorni fa il cantautore di Duluth aveva spiegato di non poter partecipare alla cerimonia di premiazione il 10 dicembre, a causa di altri impegni. Lo scorso 13 ottobre gli era stato assegnato il Nobel per la letteratura "per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana".