Spike Lee torna alla regia di un video musicale: il regista newyorchese ha diretto "Brave (suffering beatiful)" di Stew and The Negro Problem, canzone tratta dal musical off-Broadway “Total Bent” di Stew & Heidi Rodewald. Ha spiegato Spike Lee

Il brano inizia con una mia introduzione parlata, il sonetto THE NEW COLOSSUS della poetessa americana Emma Lazarus. La Poesia e` incisa su una Placca di Bronzo all'interno del Piedistallo della Statua della Liberta`. “Lady Liberty” ha salutato Milioni di persone al loro arrivo negli Stati Uniti d'America. E il loro primo passo sul suolo americano era a New York City.Trovo che questa canzone esprima perfettamente cosa significhi essere Americani oggi, in questo preciso momento storico

Il clip, commissionato da Moncler per l'apertura del suo flagship store a Madison Avenue, è un corto in cui il regista dedica un tributo alla città ("Tribute to NYC" è per l'appunto il nome della campagna di Moncler per il lancio dello storie), attraverso volti, luoghi e musica.

Quando pensi a NYC, la prima cosa che ti viene in mente e` la Musica. E la Musica e` uno degli elementi fondamentali in tutti i miei Film. Amo la Musica e il mio lavoro di trent'anni come Regista ne e` la prova. Trovero` un brano che abbia un Ritmo, il Ritmo di otto milioni e mezzo di Pellegrini che cercano di far funzionare le cose al meglio delle loro possibilita`. La Musica si innalzera` al di sopra di tutto come faranno le Voci che la compongono.

Spike Lee ha diretto diversi video, per il nostro Eros Ramazzotti ("Cose della vita"), ma anche per Prince ("Money Don't Matter 2 Night"), Michael Jackson e Public Enemy ("Fight the power", colonna sonora del suo "Fa' la cosa giusta).