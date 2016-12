I Killers, rocker di Las Vegas, hanno annunciato che quest'anno - in omaggio alla loro tradizione di omaggiare il Natale - pubblicheranno addirittura un disco che raccoglie tutte le loro tracce natalizie fini a ora uscite che sarà intitolato "Don’t Waste Your Wishes" ("Non sprecare i tuoi desideri").

Per un decennio, come molti ricorderanno, i Killers ogni Natale - puntualmente - hanno pubblicato un brano benefit per raccogliere fondi per l'associazione RED, che è impegnata sul fronte della lotta contro l'AIDS. Il disco annunciato raccoglierà tutte le 10 canzoni - compresa quella nuova di quest'anno, intitolata "I’ll Be Home For Christmas" e al momento ascoltabile in esclusiva su Apple Music.

Questa è la tracklist di "Don’t Waste Your Wishes", che è già disponibvile in versione digitale, ma esce il 9 dicembre su supporto fisico:

1.’A Great Big Sled’ feat. Toni Halliday

2. ‘Don’t Shoot Me Santa’ feat. Ryan Pardey

3. ‘Joseph, Better You Than Me’ feat. Elton John & Neil Tennant

4. ‘¡Happy Birthday Guadalupe!’ feat. Wild Light and Mariachi El Bronx

5. ‘Boots’

6.’The Cowboys’ Christmas Ball’

7. ‘Feel It In My Bones’ feat. Ryan Pardey

8. ‘Christmas In L.A.’ feat. Dawes

9. ‘Joel The Lump Of Coal’ feat. Jimmy Kimmel

10. ‘Dirt Sledding’ feat. Ryan Pardey & Richard Dreyfuss

11. ‘I’ll Be Home For Christmas’ feat. Ned Humphrey Hansen