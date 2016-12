I Grateful Dead, la leggendaria band di Palo Alto, inizieranno presto una campagna di ristampe di tutta la propria copiosa discografia: l'operazione è stata concepita per celebrare i 50 anni dell'uscita del loro album di debutto, "The Grateful Dead" - del 1967.

Dai primi giorni del nuovo anno, quindi, saranno disponibili gli album della band che fu capitanata da Jerry Garcia. Il primo a uscire sarà ovviamente quello di esordio, previsto per il 20 gennaio 2017, e gli altri seguiranno. Tutti i dischi usciranno in edizione rimasterizzata doppio CD e vinile picture; la versione CD di ognuno contiene un disco bonus con registrazioni inedite.

Questa è la tracklist della prima uscita, "The Grateful Dead":

Disco 1 (album rimasterizzato)

01 The Golden Road (To Unlimited Devotion)

02 Beat it On Down the Line

03 Good Morning Little School Girl

04 Cold Rain & Snow

05 Sitting on Top of the World

06 Cream Puff War

07 Morning Dew

08 New, New Minglewood Blues

09 Viola Lee Blues

Disc0 2 (P.N.E. Garden Auditorium, Vancouver, British Columbia, Canada, 07/29/66-07/30/66)

01 Standing on the Corner

02 I Know You Rider

03 Next Time You See Me

04 Sitting on Top of the World

05 You Don't Have To Ask

06 Big Boss Man

07 Stealin'

08 Cardboard Cowboy

09 Baby Blue

10 Cream Puff Wars

11 Viola Lee Blues

12 Beat it On Down the Line

13 Good Morning Little Schoolgirl

14 Cold, Rain and Snow

15 One Kind Favor

16 Hey Little One

17 New Minglewood Blues

Ma non p tutto, perché i Dead hanno anche annunciato l'uscita di una serie di singoli che saranno disponibili solo per chi sottoscriverà una sorta di abbonamento. Al momento saranno ristampati, in ordine cronologico, questi 45 giri:

Grateful Dead 7” Singles Collection Vol: 1

“Stealin’”

“Don’t Ease Me In”

Grateful Dead 7” Singles Collection Vol: 2

“The Golden Road (To Unlimited Devotion)”

“Cream Puff War”

Grateful Dead 7” Singles Collection Vol: 3

“Darkstar”

“Born Cross-Eyed”

Grateful Dead 7” Singles Collection Vol: 4

“Dupree’s Diamond Blues”

“Cosmic Charley”