[Jeff Gutt - via Blabbermouth]

Non c'è ancora nulla di ufficiale, per cui è prematuro giungere a conclusioni smentibili dai fatti, ma stando a quanto riportato dalla testata "Entertainment Tonight" i rocker di San Diego Stone Temple Pilots potrebbero avere - finalmente - trovato un frontman stabile. Secondo le voci in circolazione, si tratterebbe di un ex concorrente della terza stagione statunitense del talent show "X Factor", ovvero Jeff Gutt - vero nome Jeffrey Adam Gutt, al momento cantante di una band che si chiama Rival City.

Secondo "Entertainment Tonight", Gutt è stato a Redondo Beach, in California, insieme a Dean DeLeo, Robert DeLeo ed Eric Kretz per scrivere e incidere nuovo materiale degli STP negli ultimi mesi. Un portavoce del gruppo ha risposto alla testata in maniera molto generica, dicendo:

La band ha provato con diversi cantanti nelle ultime settimane [...] ma non è ancora stata presa alcuna decisione.

In effetti il sito degli STP riporta ancora l'annuncio per la ricerca di un frontman... non ci resta che attendere.

Ricordiamo che dopo l'abbandono da parte di Scott Weiland - il cantante originale del gruppo, poi tragicamente scomparso - gli STP hanno avuto come frontman provvisorio Chester Bennington dei Linkin Park; per qualche mese si è poi vociferato che la band avesse arruolato il cantante filippino John Borja, ma la cosa non è evidentemente andata in porto.