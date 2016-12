Ora il catalogo completo dei Radiohead - che comprende tutti i dischi della band guidata da Thom Yorke - è finalmente disponibile per l'ascolto in streaming su Spotify. Per la precisione manca qualcosa, ma si tratta di omissioni trascurabili: il brano "Pop Is Dead" (lato B del singolo "Stop Whispering") e le edizioni speciali per collezionisti licenziate da EMI/Capitol, assemblate senza che la band avesse voce in capitolo.

Quindi, finalmente, è possibile ascoltare in streaming praticamente l'intera discografia del gruppo. Questi i titoli a disposizione (l'asterisco * indica che si tratta di un album):

A Moon Shaped Pool (2016)*

Spectre (2015)

The Daily Mail / Staircase (2011)

TKOL RMX 1234567 (2011)*

The King of Limbs (2011)*

These Are My Twisted Words (2009)

Harry Patch (In Memory Of) (2009)

In Rainbows (2007)*

In Rainbows Disc 2 (2007)*

COM LAG (2plus2isfive) (2004)*

Hail to Thief (2003)*

Amnesiac (2001)*

I Might Be Wrong (2001)*

Knives Out (2001)

Pyramid Song (2001)

Kid A (2000)*

No Surprise (1998)

Karma Police (1997)

Paranoid Android (1997)

OK Computer (1997)*

Street Spirit (Fade Out) (1996)

Just (1995)

High & Dry / Planet Telex (1995)

Fake Plastic Trees (1995)

The Bends (1995)*

My Iron Lung (1994)

Anyone Can Play Guitar (1993)

Pablo Honey (1993)*

Creep (1992)

Come alcuni ricorderanno, la posizione di Yorke nei confronti di Spotify non è decisamente positiva. Nel 2013 arrivò a definire la piattaforma "l'ultimo rantolo della vecchia industria". E, in effetti, la musica che ha pubblicato al di fuori dei Radiohead (da solo e con gli Atoms For Peace) continua a non essere disponibile tramite la piattaforma in questione