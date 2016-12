Vangelis, il musicista e compositore greco ex Aphrodite's Child, sarà protagonista dell'uscita di un cofanetto contenente ben 13 album che offrono uno sguardo di insieme sulla sua lunga e sfaccettata carriera. Il titolo del box è "Delectus" e uscirà il prossimo 3 febbraio per etichetta UMC/Polydor.

In "Delectus" troveremo "Chariots of Fire" (colonna sonora di "Momenti di gloria" del regista Hugh Hudson), ma anche le versioni rimasterizzate di "Earth", "L’Apocalypse Des Animaux", "China", "See You Later", "Antarctica", "Mask", "Opera Sauvage", "Soil Festivities" e "Invisible Connections". Inoltre sarà inclusa le collaborazioni con Jon Anderson degli Yes (uscite a nome Jon and Vangelis) "Short Stories", "The Friends of Mister Cairo" e "Private Collection".

Vangelis in persona ha curato la supervisione del nuovo mastering e sono previste anche tracce bonus, rarità, B-side e altre chicche.

L'artista ha dichiarato recentemente a "FACT":